КНДР снова осуществила запуск баллистической ракеты
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. Северная Корея в воскресенье совершила запуск, вероятно, баллистической ракеты в сторону Японского моря. Об этом сообщила береговая охрана Японии, передает УНН.
Детали
Японские сторожевые корабли призывают суда, что находятся в регионе, в случае обнаружения обломков ракеты не приближаться к них, а немедленно связаться с властью.
Напомним
Северокорейский лидер Ким Чен Ин заявил, что Пхеньян ответит ядерным оружием на дальнейшие угрозы со стороны США и других “враждебных сил”, сообщили государственные СМИ.