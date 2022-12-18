КНДР снова осуществила запуск баллистической ракеты

Детали

Японские сторожевые корабли призывают суда, что находятся в регионе, в случае обнаружения обломков ракеты не приближаться к них, а немедленно связаться с властью.

Напомним

Северокорейский лидер Ким Чен Ин заявил, что Пхеньян ответит ядерным оружием на дальнейшие угрозы со стороны США и других “враждебных сил”, сообщили государственные СМИ.