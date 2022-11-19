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Кім: Північна Корея відповість на загрози ядерною зброєю

Кім: Північна Корея відповість на загрози ядерною зброєю

Київ • УНН

 • 366533 перегляди

КИЇВ. 19 листопада. УНН. Північнокорейський лідер Кім Чен Ин заявив, що Пхеньян відповість ядерною зброєю на подальші загрози з боку США та інших «ворожих сил», повідомили державні ЗМІ у суботу, передає УНН.

Деталі

Державне інформаційне агентство ЦТАК повідомило, що Кім «урочисто заявив, що, якщо вороги продовжать загрожувати» Північній Кореї, «наша партія та уряд рішуче відреагують із застосуванням ядерної зброї на тотальну конфронтацію тотальною конфронтацією».

ЦТАК у суботу повідомило, що ракету «Хвасон-17», міжконтинентальну балістичну ракету нового типу було розгорнуто під керівництвом Кіма на тлі «безрозсудних військових конфронтаційних дій США та інших ворожих сил».

Північнокорейську ракету запустили з району Сунана в Пхеньяні близько 10:14 за місцевим часом, повідомляє Yonhap з посиланням на Об'єднаний комітет начальників штабів.

Пізніше у п'ятницю Південна Корея та США провели спільні наступальні повітряні навчання у відповідь на випробування.

Доповнення

У п'ятницю Північна Корея запустила балістичну ракету великої дальності, що здатна досягти материка США.

Ракети, здатні пролетіти понад 5500 кілометрів, вважаються міжконтинентальними балістичними ракетами. Резолюції ООН забороняють Північній Кореї запускати балістичні ракети будь-якої дальності, деякі з яких здатні нести ядерну боєголовку.

Ситуація на Корейському півострові нині дуже напружена. За останні кілька тижнів Північна Корея, яка має ядерну зброю, провела серію ракетних випробувань.

Спостерігачі побоюються, що перше ядерне випробування Пхеньяну за багато років неминуче.

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