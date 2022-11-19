Ким: Северная Корея ответит на угрозы ядерным оружием

Детали

Государственное информационное агентство ЦТАК сообщило, что Ким «торжественно заявил, что если враги продолжат угрожать» Северной Корее, «наша партия и правительство решительно отреагируют с применением ядерного оружия на тотальную конфронтацию тотальной конфронтацией».

ЦТАК в субботу сообщило, что ракета «Хвасон-17», межконтинентальная баллистическая ракета нового типа была развернута под руководством Кима на фоне «безрассудных военных конфронтационных действий США и других враждебных сил».

Северокорейская ракета была запущена из района Сунана в Пхеньяне около 10:14 по местному времени, сообщает Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов.

Позднее в пятницу Южная Корея и США провели совместные наступательные воздушные учения в ответ на испытания.

Дополнение

В пятницу Северная Корея запустила баллистическую ракету большой дальности, способную достичь материка США.

Ракеты, способные пролететь более 5500 км, считаются межконтинентальными баллистическими ракетами. Резолюции ООН запрещают Северной Корее запускать баллистические ракеты любой дальности, некоторые из которых способны нести ядерную боеголовку.

Ситуация на Корейском полуострове сейчас очень напряженная. За последние несколько недель Северная Корея, обладающая ядерным оружием, провела серию ракетных испытаний.

Наблюдатели опасаются, что первое ядерное испытание Пхеньяна за многие годы неизбежно.