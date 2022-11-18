Північна Корея випробувала міжконтинентальну балістичну ракету з дальністю ураження всієї території США

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Хоча незрозуміло, чи має Північна Корея діючі ракети з ядерними боєголовками, деякі експерти кажуть, що п'ятничний пуск був пов'язаний з ракетою найбільшої дальності, яка все ще перебуває на стадії розробки і призначена для того, щоб нести кілька ядерних боєголовок для подолання систем протиракетної оборони. США.

Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї заявив, що зафіксував запуск міжконтинентальної балістичної ракети зі столичного регіону Північної Кореї близько 10.15 ранку. Японія заявила, що вона летіла високою траєкторією і приземлилася на захід від острова Хоккайдо.

За оцінками Південної Кореї та Японії, ракета пролетіла від 6000 до 6100 кілометрів на максимальній висоті 1000 кілометрів.

Міністр оборони Японії Ясукадзу Хамада заявив, що залежно від ваги потенційної боєголовки дальність польоту ракети перевищує 15 000 кілометрів, «у цьому випадку вона може покрити всю материкову частину Сполучених Штатів».

Квон Ен Су, колишній професор Корейського національного університету оборони в Південній Кореї, сказав, що, на його думку, Північна Корея випробувала експериментальну ракету Hwasong-17, яка, за його словами, може нести від трьох до п'яти ядерних боєголовок і літати на відстань до 15 000 кілометрів.

Північна Корея має ще дві міжконтинентальні балістичні ракети - «Хвасон-14» і «Хвасон-15», і їх випробувальні пуски в 2017 році показали, що вони потенційно можуть досягти частини або всієї території США відповідно. Але Квон сказав, що Північній Кореї потрібна ракета більшої дальності, така як Hwasong-17, здатна пролетіти більш довгий маршрут до материкової частини Америки, щоб уникнути існуючих систем протиракетної оборони США.

Контекст

В останні місяці Північна Корея провела десятки випробувань ракет меншої дальності, які вона назвала імітацією ядерних ударів по цілях у Південній Кореї та США.

Північна Корея призупинила пуски зброї приблизно на тиждень, перш ніж у четвер запустила балістичну ракету малої дальності. Перед цим запуском міністр закордонних справ Північної Кореї Чхве Сон Хі пригрозив розпочати «жорсткіші» військові дії у відповідь на кроки США щодо зміцнення своїх зобов'язань у сфері безпеки перед Південною Кореєю та Японією.

Північна Корея розглядає військову присутність США у Південній Кореї та Японії як доказ ворожості Америки.

Північна Корея кілька разів зазнавала санкцій Організації Об'єднаних Націй у зв'язку з її попередніми ядерними та ракетними випробуваннями. Китай і росія, два члени Ради Безпеки, які мають право вето, виступають проти нових санкцій ООН.