Північна Корея випробувала міжконтинентальну балістичну ракету з дальністю ураження всієї території США

ukru
Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки
05:30 • 70706 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

31 березня, 19:27 • 84397 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

31 березня, 18:26 • 120205 перегляди

Україна та Британія готують зустріч представників для підготовки контингентів - Зеленський

Ексклюзив
31 березня, 15:02 • 149295 перегляди

"Це мої збитки, які ніхто не компенсував": малі аптеки потерпають від переоцінки ТОП-100 ліків

31 березня, 14:30 • 195819 перегляди

ОП про статтю Economist щодо виборів у липні: не було такої наради і доручення Зеленського

31 березня, 12:29 • 207552 перегляди

Україна та США провели тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини - джерела

31 березня, 10:29 • 411368 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

Ексклюзив
31 березня, 08:30 • 230238 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
31 березня, 07:03 • 196643 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
31 березня, 05:38 • 372817 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
2 м/с
95 %
747 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

"Солдати просять не гроші, а зброю": духовний радник Трампа відвідав Бучу

31 березня, 22:41 • 76253 перегляди

росія навряд чи погодиться на "повне і безумовне припинення вогню" протягом трьох тижнів – ISW

31 березня, 23:57 • 75375 перегляди

Мирна угода: Трамп пригрозив путіну посиленням санкцій, якщо той "не виконає це завдання"

1 квітня, 00:25 • 76948 перегляди

"Трудомісткий процес": у кремлі кажуть, що росія та США працюють над мирним планом для України

03:26 • 67121 перегляди

Трамп висловив розчарування Україною та угодою щодо рідкоземельних мінералів

03:40 • 75735 перегляди
Публікації

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

05:30 • 70722 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 411381 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 372830 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 584700 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 711455 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Ілон Маск

Марін Ле Пен

Андрій Єрмак

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Львів

Європа

Реклама
УНН Lite

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

06:11 • 13581 перегляди

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

31 березня, 13:38 • 91325 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

31 березня, 13:17 • 127370 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

31 березня, 10:26 • 211570 перегляди

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 236556 перегляди
Актуальне

FGM-148 Javelin

Lockheed Martin F-35 Lightning II

Безпілотний літальний апарат

Facebook

«Калібр» (сімейство ракет)

Північна Корея випробувала міжконтинентальну балістичну ракету з дальністю ураження всієї території США

Північна Корея випробувала міжконтинентальну балістичну ракету з дальністю ураження всієї території США

Київ • УНН

 • 441525 перегляди

КИЇВ. 18 листопада. УНН. У п'ятницю Північна Корея запустила міжконтинентальну балістичну ракету, яка приземлилася поблизу східних вод Японії під час другого великого випробування зброї цього місяця, що показало потенційну здатність завдати ядерних ударів по всій материковій частині США, передає УНН посилаючись на АР.

Деталі

Хоча незрозуміло, чи має Північна Корея діючі ракети з ядерними боєголовками, деякі експерти кажуть, що п'ятничний пуск був пов'язаний з ракетою найбільшої дальності, яка все ще перебуває на стадії розробки і призначена для того, щоб нести кілька ядерних боєголовок для подолання систем протиракетної оборони. США.

Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї заявив, що зафіксував запуск міжконтинентальної балістичної ракети зі столичного регіону Північної Кореї близько 10.15 ранку. Японія заявила, що вона летіла високою траєкторією і приземлилася на захід від острова Хоккайдо.

За оцінками Південної Кореї та Японії, ракета пролетіла від 6000 до 6100 кілометрів на максимальній висоті 1000 кілометрів.

Міністр оборони Японії Ясукадзу Хамада заявив, що залежно від ваги потенційної боєголовки дальність польоту ракети перевищує 15 000 кілометрів, «у цьому випадку вона може покрити всю материкову частину Сполучених Штатів».

Квон Ен Су, колишній професор Корейського національного університету оборони в Південній Кореї, сказав, що, на його думку, Північна Корея випробувала експериментальну ракету Hwasong-17, яка, за його словами, може нести від трьох до п'яти ядерних боєголовок і літати на відстань до 15 000 кілометрів.

Північна Корея має ще дві міжконтинентальні балістичні ракети - «Хвасон-14» і «Хвасон-15», і їх випробувальні пуски в 2017 році показали, що вони потенційно можуть досягти частини або всієї території США відповідно. Але Квон сказав, що Північній Кореї потрібна ракета більшої дальності, така як Hwasong-17, здатна пролетіти більш довгий маршрут до материкової частини Америки, щоб уникнути існуючих систем протиракетної оборони США.

Контекст

В останні місяці Північна Корея провела десятки випробувань ракет меншої дальності, які вона назвала імітацією ядерних ударів по цілях у Південній Кореї та США.

Північна Корея призупинила пуски зброї приблизно на тиждень, перш ніж у четвер запустила балістичну ракету малої дальності. Перед цим запуском міністр закордонних справ Північної Кореї Чхве Сон Хі пригрозив розпочати «жорсткіші» військові дії у відповідь на кроки США щодо зміцнення своїх зобов'язань у сфері безпеки перед Південною Кореєю та Японією.

Північна Корея розглядає військову присутність США у Південній Кореї та Японії як доказ ворожості Америки.

Північна Корея кілька разів зазнавала санкцій Організації Об'єднаних Націй у зв'язку з її попередніми ядерними та ракетними випробуваннями. Китай і росія, два члени Ради Безпеки, які мають право вето, виступають проти нових санкцій ООН.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Bitcoin
$83,006.20
Золото
$3,160.40
Tesla
$258.01
Brent
$74.88
S&P 500
$5,585.60
Газ TTF
$40.67
Ethereum
$1,841.57