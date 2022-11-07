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КНДР: ракетні випробування були практикою для нападу на США та Південну Корею

КНДР: ракетні випробування були практикою для нападу на США та Південну Корею

Київ • УНН

 • 298002 перегляди

КИЇВ. 7 листопада. УНН. Північнокорейські військові заявили в понеділок, що нещодавній шквал ракетних випробувань був практикою завдання ударів по ключових цілях Південної Кореї та США, таким як авіабази та системи оперативного управління, за допомогою різних ракет. Про це УНН пише посилаючись на агенство АР.

Цитата

«Нещодавні відповідні бойові дії Корейської народної армії є чіткою відповіддю Північної Кореї на те, що чим наполегливіше продовжуватимуться провокаційні військові дії противника, тим ретельніше і нещадніше КНА протидіятиме їм», — заявив Генштаб КНДР.

Деталі

У повідомленні говориться, що у випробуваннях зброї брали участь балістичні ракети з боєголовками, призначені для завдання ударів по авіабазах противника. 

Військові Півночі заявили, що вони також провели випробування балістичної ракети зі спеціальною функціональною боєголовкою, завданням якої є «паралізувати систему оперативного управління противника».

Доповнення

Цього року військово-повітряні навчання «Пильний шторм» між Сполученими Штатами та Південною Кореєю були наймасштабнішими за всю історію щорічних осінніх маневрів. У навчаннях взяли участь 240 бойових літаків, зокрема сучасні винищувачі F-35 з обох країн. Спочатку передбачалося, що союзники проведуть навчання протягом п'яти днів до п'ятниці, але продовжили навчання ще на день у зв'язку з ракетними випробуваннями Півночі.

У суботу, в останній день навчань військово-повітряних сил, Сполучені Штати запустили два надзвукові бомбардувальники B-1B над Південною Кореєю, продемонструвавши силу проти Північної Кореї, що стало першим подібним прольотом літаків з грудня 2017 року.

Офіційні особи Південної Кореї та США незмінно заявляють, що їхні навчання мають оборонний характер і що вони не мають намірів вторгатися на Північ.

Протягом кількох місяців офіційні особи Південної Кореї та США заявляли, що Північна Корея завершила підготовку до проведення першого ядерного випробування за останні п'ять років.

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