КНДР: ракетные испытания были практикой для нападения на США и Южную Корею

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«Недавние ответные боевые действия Корейской народной армии являются четким ответом Северной Кореи на то, что чем упорнее будут продолжаться провокационные военные действия противника, тем тщательнее и беспощаднее КНА будет противодействовать им», — заявил Генштаб КНДР.

Детали

В сообщении говорится, что в испытаниях оружия участвовали баллистические ракеты с боеголовками, предназначенные для нанесения ударов по авиабазам противника.

Военные Севера заявили, что они также провели испытания баллистической ракеты со специальной функциональной боеголовкой, задачей которой является «парализовать систему оперативного управления противника».

Дополнение

В этом году военно-воздушные учения «Бдительный шторм» между Соединенными Штатами и Южной Кореей были самыми масштабными за всю историю ежегодных осенних маневров. В учениях приняли участие 240 боевых самолетов, в том числе современные истребители F-35 из обеих стран. Первоначально предполагалось, что союзники проведут обучение в течение пяти дней до пятницы, но продолжили обучение еще на день в связи с ракетными испытаниями Севера.

В субботу, в последний день учений военно-воздушных сил, Соединенные Штаты запустили два сверхзвуковых бомбардировщика B-1B над Южной Кореей, продемонстрировав силу против Северной Кореи, ставшим первым подобным пролетом самолетов с декабря 2017 года.

Официальные лица Южной Кореи и США неизменно заявляют, что их учения носят оборонительный характер и что они не намерены вторгаться на Север.

В течение нескольких месяцев официальные лица Южной Кореи и США заявляли, что Северная Корея завершила подготовку к проведению первого ядерного испытания за последние пять лет.