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Північна Корея пригрозила США "жорсткішою військовою протидією"

Північна Корея пригрозила США "жорсткішою військовою протидією"

Київ • УНН

 • 302277 перегляди

КИЇВ. 17 листопада. УНН. Дії Вашингтона щодо зміцнення свого «розширеного стримування» та проведення спільних навчань з регіональними союзниками з безпеки є «дурними діями», заявив у четвер міністр закордонних справ Північної Кореї у заяві, опублікованій державним інформаційним агентством ЦТАК, передає УНН.

Цитата

«Я роз'яснюю серйозну попереджувальну позицію щодо того факту, що США, Японія та Південна Корея провели тристоронній саміт кілька днів тому і говорили про «підкріплену пропозицію розширеного стримування» та «рішучу протидію», описуючи дії КНДР, законні та справедливі, спровоковані їхніми військовими навчаннями, як «провокацію», - йдеться у заяві високопоставленого північнокорейського дипломата.

«Вони не змогли стримати переважну протидію КНДР, що, навпаки, призвело до загострення кризи їхньої безпеки», - сказав міністр закордонних справ.

«США чудово усвідомлюють, що це азартна гра, про яку вони, безумовно, пошкодують», - заявив міністр закордонних справ Північної Кореї, попередивши, що посилення військової активності в регіоні становитиме серйознішу, реальнішу і неминучу загрозу для США та їхніх васальних сил.

Доповнення

Президент США Джо Байден, прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда та президент Південної Кореї Юн Сук Йоль зустрілися у столиці Камбоджі Пномпені на полях саміту Асоціації держав Південно-Східної Азії (АСЕАН) минулими вихідними.

Напруженість на Корейському півострові ще більше зросла після нещодавніх спільних військових навчань Південної Кореї та США, а також ракетних випробувань Північної Кореї.

Раніше у четвер Північна Корея запустила ще одну балістичну ракету малої дальності у бік Східного моря.

Запуск ракети став першим трохи більше, ніж за тиждень, остання ракета була запущена Пхеньяном 9 листопада.

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