Північна Корея провела черговий запуск балістичної ракети у бік Японського моря

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Об'єднаний комітет начальників штабів (JCS) заявив, що виявив запуск ракети з району Вонсан у провінції Кангвон близько одинадцятої ранку, але не надав інших подробиць.

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"Посилюючи наш моніторинг і пильність, наші військові зберігають стан повної готовності в тісній співпраці зі Сполученими Штатами", - йдеться в текстовому повідомленні JCS, надісланому пресі.

Запуск відбувся невдовзі після того, як міністр закордонних справ КНДР Чхо Сон Хуей попередив, що Північна Корея вдасться до «жорсткіших» військових дій, якщо Сполучені Штати дотримуватимуться кроків щодо посилення своїх зобов’язань щодо «розширеного стримування» перед регіональними союзниками.

Нагадаємо

Після останніх запусків балістичних ракет на початку листопада північнокорейські військові заявили, що шквал ракетних випробувань був практикою завдання ударів по ключових цілях Південної Кореї та США, таким як авіабази та системи оперативного управління, за допомогою різних ракет.