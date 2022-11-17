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«Калібр» (сімейство ракет)

Північна Корея провела черговий запуск балістичної ракети у бік Японського моря

Північна Корея провела черговий запуск балістичної ракети у бік Японського моря

Київ • УНН

 • 287819 перегляди

КИЇВ. 17 листопада. УНН. За даними південнокорейських військових, у четвер Північна Корея випустила одну балістичну ракету малої дальності у Японське море, що стало її першою ракетною провокацією трохи більше ніж за тиждень.

Про це повідомляє УНН з посиланням на південнокорейське видання Yonhap.

Деталі

Об'єднаний комітет начальників штабів (JCS) заявив, що виявив запуск ракети з району Вонсан у провінції Кангвон близько одинадцятої ранку, але не надав інших подробиць.

Цитата

"Посилюючи наш моніторинг і пильність, наші військові зберігають стан повної готовності в тісній співпраці зі Сполученими Штатами", - йдеться в текстовому повідомленні JCS, надісланому пресі.

Запуск відбувся невдовзі після того, як міністр закордонних справ КНДР Чхо Сон Хуей попередив, що Північна Корея вдасться до «жорсткіших» військових дій, якщо Сполучені Штати дотримуватимуться кроків щодо посилення своїх зобов’язань щодо «розширеного стримування» перед регіональними союзниками.

Нагадаємо

Після останніх запусків балістичних ракет на початку листопада північнокорейські військові заявили, що шквал ракетних випробувань був практикою завдання ударів по ключових цілях Південної Кореї та США, таким як авіабази та системи оперативного управління, за допомогою різних ракет.

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