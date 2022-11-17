Северная Корея произвела очередной запуск баллистической ракеты в сторону Японского моря
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. По данным южнокорейских военных, в четверг Северная Корея выпустила одну баллистическую ракету малой дальности в Японское море, что стало ее первой ракетной провокацией чуть больше недели.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на южнокорейское издание Yonhap.
Детали
Объединенный комитет начальников штабов (JCS) заявил, что обнаружил запуск ракеты из района Вонсан в провинции Кангвон около одиннадцати утра, но не предоставил других подробностей.
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"Усиливая наш мониторинг и бдительность, наши военные сохраняют состояние полной готовности в тесном сотрудничестве с Соединенными Штатами", - говорится в текстовом сообщении JCS, направленном прессе.
Запуск состоялся вскоре после того, как министр иностранных дел КНДР Чхо Сон Хуэй предупредил, что Северная Корея предпримет «более жесткие» военные действия, если Соединенные Штаты будут придерживаться шагов по усилению своих обязательств’} расширенное сдерживание» перед региональными союзниками.
Напомним
После последних запусков баллистических ракет в начале ноября северокорейские военные заявили, что шквал ракетных испытаний являлся практикой нанесения ударов по ключевым целям Южной Кореи и США, таким как авиабазы и системы оперативного управления, с помощью различных ракет.