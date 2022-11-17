Северная Корея пригрозила США "жестким военным противодействием"

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«Я разъясняю серьезную предупредительную позицию относительно того, что США, Япония и Южная Корея провели трехсторонний саммит несколько дней назад и говорили о «подкрепленном предложении расширенного сдерживания» и «решительном противодействии», описывая действия КНДР, законные и справедливые, спровоцированные их военными учениями, как «провокацию», - говорится в заявлении высокопоставленного северокорейского дипломата.

«Они не смогли сдержать преимущественное противодействие КНДР, что, наоборот, привело к обострению кризиса их безопасности», - сказал министр иностранных дел.

«США прекрасно осознают, что это азартная игра, о которой они, безусловно, пожалеют», - заявил министр иностранных дел Северной Кореи, предупредив, что усиление военной активности в регионе будет представлять более серьезную, реальную и неизбежную угрозу для США и их вассальных сил.

Дополнение

Президент США Джо Байден, премьер-министр Японии Фумио Кисида и президент Южной Кореи Юн Сук Ёль встретились в столице Камбоджи Пномпени на полях саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в минувшие выходные.

Напряженность на Корейском полуострове еще больше возросла после недавних совместных военных учений Южной Кореи и США, а также ракетных испытаний Северной Кореи.

Ранее в четверг Северная Корея запустила еще одну баллистическую ракету малой дальности в сторону Восточного моря.

Запуск ракеты стал первым чуть больше, чем через неделю, последняя ракета была запущена Пхеньяном 9 ноября.