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Северная Корея испытала межконтинентальную баллистическую ракету с дальностью поражения всей территории США

Северная Корея испытала межконтинентальную баллистическую ракету с дальностью поражения всей территории США

Киев • УНН

 • 441523 просмотра

КИЕВ. 18 ноября. УНН. В пятницу Северная Корея запустила межконтинентальную баллистическую ракету, приземлившуюся вблизи восточных вод Японии во время второго крупного испытания оружия этого месяца, что показало потенциальную способность нанести ядерные удары по всей материковой части США, передает УНН ссылаясь на АР.

Детали

Хотя неясно, имеет ли Северная Корея действующие ракеты с ядерными боеголовками, некоторые эксперты говорят, что пятничный пуск был связан с ракетой наибольшей дальности, которая все еще находится на стадии разработки и предназначена для того, чтобы нести несколько ядерных боеголовок для преодоления систем противоракетной обороны. США.

Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи заявил, что зафиксировал запуск межконтинентальной баллистической ракеты из столичного региона Северной Кореи около 10:15 утра. Япония заявила, что она летела на высокой траектории и приземлилась к западу от острова Хоккайдо.

По оценкам Южной Кореи и Японии, ракета пролетела от 6000 до 6100 километров на максимальной высоте 1000 километров.

Министр обороны Японии Ясукадзу Хамада заявил, что в зависимости от веса потенциальной боеголовки дальность полета ракеты превышает 15 000 километров, «в этом случае она может покрыть всю материковую часть Соединенных Штатов».

Квон Эн Су, бывший профессор Корейского национального университета обороны в Южной Корее, сказал, что, по его мнению, Северная Корея испытала экспериментальную ракету Hwasong-17, которая, по его словам, может нести от трех до пяти ядерных боеголовок. и летать на расстояние до 15 000 км.

Северная Корея имеет еще две межконтинентальные баллистические ракеты - «Хвасон-14» и «Хвасон-15», и их испытательные пуски в 2017 году показали, что они потенциально могут достичь части или всей территории США соответственно. Но Квон сказал, что Северной Корее нужна ракета большей дальности, такая как Hwasong-17, способная пролететь более длинный маршрут на материковую часть Америки во избежание существующих систем противоракетной обороны США.

Контекст

В последние месяцы Северная Корея провела десятки испытаний ракет меньшей дальности, которые она назвала имитацией ядерных ударов по целям в Южной Корее и США.

Северная Корея приостановила пуски оружия примерно на неделю, прежде чем в четверг запустила баллистическую ракету малой дальности. Перед этим запуском министр иностранных дел Северной Кореи Чхве Сон Хи пригрозил начать «более жесткие» военные действия в ответ на шаги США по укреплению своих обязательств по безопасности перед Южной Кореей и Японией.

Северная Корея рассматривает военное присутствие США в Южной Корее и Японии как доказательство враждебности Америки.

Северная Корея несколько раз подвергалась санкциям Организации Объединенных Наций в связи с ее предварительными ядерными и ракетными испытаниями. Китай и россия, два члена Совета Безопасности, которые имеют право вето, выступают против новых санкций ООН.

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