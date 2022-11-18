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«Калібр» (сімейство ракет)

КНДР запустила балістичну ракету великої дальності у бік Японського моря

КНДР запустила балістичну ракету великої дальності у бік Японського моря

Київ • УНН

 • 300904 перегляди

КИЇВ. 18 листопада. УНН. КНДР випустила балістичну ракету великої дальності в бік Японського моря в п’ятницю зранку на знак очевидного протесту проти кроків Сполучених Штатів щодо посилення захисту «розширеного стримування» Південної Кореї та Японії.

Про це повідомляє УНН з посиланням на південнокорейське видання Yonhap.

Деталі

Об'єднаний комітет начальників штабів (JCS) заявив, що виявив запуск з району Сунан у Пхеньяні о 10:15 ранку за місцевим часом. Деталі заяви не оголошують.

Цитата

"Посилюючись на наш моніторинг і пильність, південнокорейські військові зберігають стан повної готовності в тісній співпраці зі США", - йдеться в текстовому повідомленні JCS, надісланому журналістам.

Запуск відбувся невдовзі після того, як міністр закордонних справ КНДР Чхо Сон Хуей попередив, що Північна Корея вдасться до «жорсткіших» військових дій, якщо Сполучені Штати дотримуватимуться кроків щодо посилення своїх зобов’язань щодо «розширеного стримування» перед регіональними союзниками.

Нагадаємо

Після останніх запусків балістичних ракет на початку листопада північнокорейські військові заявили, що шквал ракетних випробувань був практикою завдання ударів по ключових цілях Південної Кореї та США, таким як авіабази та системи оперативного управління, за допомогою різних ракет.

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