КНДР запустила баллистическую ракету большой дальности в сторону Японского моря

Детали

Объединенный комитет начальников штабов (JCS) заявил, что обнаружил запуск из района Сунан в Пхеньяне в 10:15 утра по местному времени. Детали заявления не объявляют.

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"Усиливаясь на наш мониторинг и бдительность, южнокорейские военные сохраняют состояние полной готовности в тесном сотрудничестве с США", - говорится в текстовом сообщении JCS, направленном журналистам.

Запуск состоялся вскоре после того, как министр иностранных дел КНДР Чхо Сон Хуэй предупредил, что Северная Корея предпримет «более жесткие» военные действия, если Соединенные Штаты будут придерживаться шагов по усилению своих обязательств «расширенное сдерживание» перед региональными союзниками.

Напомним

После последних запусков баллистических ракет в начале ноября северокорейские военные заявили, что шквал ракетных испытаний являлся практикой нанесения ударов по ключевым целям Южной Кореи и США, таким как авиабазы ​​и системы оперативного управления, с помощью различных ракет.