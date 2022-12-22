В КНДР говорят, что не предлагали боеприпасы рф

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МИД КНДР заявил, что между двумя странами “никогда не происходило никаких оружейных операций”, проинформировало официальное северокорейское телеграфное агентство KCNA.

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“Неправдивое сообщение японских СМИ о том, что КНДР предлагало оружие россии, является самой абсурдной выдумкой, которая не стоит никаких комментариев или интерпретаций”, — сказал представитель министерства в распространенном заявлении.

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