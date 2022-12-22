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ПВК "Вагнера" отримала партію зброї від КНДР - ЗМІ

ПВК "Вагнера" отримала партію зброї від КНДР - ЗМІ

Київ • УНН

 • 488339 перегляди

КИЇВ. 22 грудня. УНН. Приватна російська військова компанія "Група Вагнера" отримала партію зброї з Північної Кореї, що є ознакою зростання ролі групи у війні, заявив високопосадовець адміністрації Байдена агентству Reuters, інформує УНН.

Цитата

«Ми можемо підтвердити, що Північна Корея завершила початкове постачання зброї компанії Вагнера, яка сплатила за обладнання. Минулого місяця Північна Корея поставила в росію ракети для піхоти та реактивні снаряди для використання Вагнером», - сказав чиновник агентству Reuters на умовах анонімності.

Деталі

Оцінка США, яка базується на розвідувальних даних, полягає в тому, що кількість матеріалів, доставлених Північною Кореєю, не змінить динаміку бойових дій в Україні, «але ми стурбовані тим, що Північна Корея планує поставити Вагнеру більше військової техніки», сказав чиновник.

Офіційні особи США вважають, що постачання зброї Північною Кореєю є прямим порушенням резолюцій Ради Безпеки ООН, і вони планують порушити це питання у Раді Безпеки. За словами експертів із озброєнь, Пхеньян створив балістичні ракети, здатні вразити практично будь-яку точку на землі, а також зброю меншої дальності.

Чиновник сказав, що путін все частіше звертається до групи Вагнера, за допомогою в Україні, де російські сили зазнали невдачі у своїх спробах повалити київський уряд.

Адміністрація Байдена в середу оприлюднила нові обмеження на експорт технологій групі Вагнер, щоб ще більше перекрити постачання підряднику.

За словами чиновника, найближчими тижнями буде введено нові санкції проти російської компанії та її групи підтримки в країнах по всьому світу.

Чиновник на умовах анонімності сказав, що російський бізнесмен пригожин витрачає понад 100 мільйонів доларів на місяць на фінансування операцій Вагнера в Україні, але зіткнувся з проблемами вербування росіян для участі у військових діях.

За оцінками Сполучених Штатів, в Україні дислоковано 50 000 осіб Вагнера, зокрема 10 000 контрактників та 40 000 засуджених, завербованих із російських в'язниць, сказав чиновник.

Розвідка США вказує, що Вагнер відіграв важливу роль у битві за Бахмут і зазнав там тяжких втрат: за останні тижні було вбито близько 1000 бійців, більшість із яких були засуджені, сказав чиновник.

Усередині росії вплив пригожина розширюється, а "незалежність його групи від міноборони росії зросла під час війни в Україні", заявив чиновник.

"Протягом кількох місяців російські військові покладаються на Вагнера у веденні бойових дій у деяких частинах Донбасу, і в деяких випадках російські військові чиновники фактично підпорядковуються командуванню Вагнера", - сказав чиновник.

"Очевидно, що Вагнер стає центром сили, який конкурує з російськими військовими та іншими російськими міністерствами", - йдеться в повідомленні.

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