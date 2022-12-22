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ППК "Вагнера" получила партию оружия от КНДР – СМИ

ППК "Вагнера" получила партию оружия от КНДР – СМИ

Киев • УНН

 • 488339 просмотра

КИЕВ. 22 декабря. УНН. Частная российская военная компания "Группа Вагнера" получила партию оружия из Северной Кореи, что является признаком роста роли группы в войне, заявил высокопоставленный чиновник администрации Байдена агентству Reuters, информирует УНН.

Цитата

«Мы можем подтвердить, что Северная Корея завершила первоначальную поставку оружия компании Вагнера, оплатившей оборудование. В прошлом месяце Северная Корея поставила в россию ракеты для пехоты и реактивные снаряды для использования Вагнером», - сказал чиновник агентству Reuters на условиях анонимности.

Детали

Оценка США, основанная на разведывательных данных, состоит в том, что количество материалов, доставленных Северной Кореей, не изменит динамику боевых действий в Украине, «но мы обеспокоены тем, что Северная Корея планирует поставить Вагнеру больше военной техники», сказал чиновник.

Официальные лица США считают, что снабжение оружия Северной Кореей является прямым нарушением резолюций Совета Безопасности ООН, и они планируют поднять этот вопрос в Совете Безопасности. По словам экспертов по вооружениям, Пхеньян создал баллистические ракеты, способные поразить практически любую точку на земле, а также оружие меньшей дальности.

Чиновник сказал, что путин все чаще обращается к группе Вагнера, за помощью в Украине, где российские силы потерпели неудачу в своих попытках свергнуть киевское правительство.

Администрация Байдена в среду обнародовала новые ограничения на экспорт технологий группе Вагнер, чтобы еще больше перекрыть поставки подрядчику.

По словам чиновника, в ближайшие недели будут введены новые санкции против российской компании и ее группы поддержки в странах по всему миру.

Чиновник на условиях анонимности сказал, что российский бизнесмен пригожин тратит более 100 миллионов долларов в месяц на финансирование операций Вагнера в Украине, но столкнулся с проблемами вербовки россиян для участия в военных действиях.

По оценкам Соединенных Штатов, в Украине дислоцировано 50 000 человек Вагнера, в том числе 10 000 контрактников и 40 000 осужденных, завербованных из российских тюрем, сказал чиновник.

Разведка США указывает, что Вагнер сыграл важную роль в битве за Бахмут и понес там тяжелые потери: за последние недели было убито около 1000 бойцов, большинство из которых были осуждены, сказал чиновник.

Внутри россии влияние пригожина расширяется, а "независимость его группы от минобороны россии возросла во время войны в Украине", заявил чиновник.

"В течение нескольких месяцев российские военные возлагаются на Вагнера в ведении боевых действий в некоторых частях Донбасса, и в некоторых случаях российские военные чиновники фактически подчиняются командованию Вагнера", – сказал чиновник.

"Очевидно, что Вагнер становится центром силы, конкурирующий с российскими военными и другими российскими министерствами", - говорится в сообщении.

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