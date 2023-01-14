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ISW: пригожин змусив міністерство оборони рф визнати ПВК "Вагнер"

Київ • УНН

 • 409673 перегляди

КИЇВ. 14 січня. УНН. Російський бізнесмен євген пригожин зміцнив свої позиції після того, як міноборони росії визнало участь його ПВК "Вагнер" у захопленні Соледара. Про це повідомляє УНН з посиланням на зведення американського Інституту вивчення війни (ISW).

ISW: пригожин змусив міністерство оборони рф визнати ПВК "Вагнер"

Деталі

Про взяття Соледара міністерство рф заявило напередодні. У першому повідомленні ПВК “Вагнер” не згадувалася зовсім, попри заяви пригожина про те, що це його штурмовики захопили місто ще кілька днів тому. Це викликало бурхливу реакцію в російському інформаційному просторі, йдеться в щоденному огляді ISW. До вечора з’явилося ще одне повідомлення міноборони — нібито “у зв’язку зі зверненнями ЗМІ”.

Наступальні дії здійснювало “різнорідне угруповання російських військ”, а “безпосередній штурм міських кварталів Соледара” вели “добровольці штурмових загонів” ПВК “Вагнер”, заявили у військовому відомстві.

Деякі провоєнні блогери вважають, що саме пригожин змусив військове відомство, по-перше, вийти за межі навмисно розпливчастої риторики, а по-друге, відмовитися від політики утримання від офіційного визнання ПВК “Вагнера” та її військових зусиль, пишуть експерти. Досі міноборони у своїх зведеннях ПВК “Вагнер” не згадувало.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що пригожину потрібна була перемога в Соледарі, щоб довести російському президенту, що його сили кращі, ніж звичайна армія.

Нагадаємо

Радник Держдепартаменту США Дерек Шолле заявив, що Вашингтон робить усе можливе, щоб припинити роботу “ПВК Вагнера” в Сербії та інших країнах, де вона намагається бути присутньою.

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