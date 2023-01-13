"ЧВК Вагнера" пытается вербовать людей в Сербии, США этого терпеть не намерены - Госдеп
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. Советник Госдепартамента США Дерек Шолле заявил, что Вашингтон делает все возможное, чтобы прекратить работу "ЧВК Вагнера" в Сербии и других странах, где она пытается присутствовать.
Об этом сообщает УНН ссылкой на BBC.
Детали
В четверг Шолле проводил переговоры с президентом Сербии Александром Вучичем в Белграде. Он рассказал журналистам, что во время встречи среди прочего обсуждал деятельность "ЧВК Вагнера" – частной военной компании во главе с бизнесменом Евгением Пригожиным, активно участвующей в российском вторжении в Украину.
"Мы видим, что группа Вагнера пытается нанимать военнослужащих в Сербии и других странах – и этого терпеть мы не намерены, - цитирует Шолле Ассошиэйтед пресс. – Я не знаю, есть ли по этому поводу беспокойство [у Сербии], но мы говорили о нашей И мы хотим начать совместные действия с властью в Белграде и в других местах, где присутствует "Вагнер", чтобы положить конец этой деятельности".
В сообщении агентства сказано, что "ЧВК Вагнера" говорило о своем присутствии в Сербии – едином европейском государстве, кроме Беларуси, которое по-прежнему не ввело против России санкции в связи с ее агрессией против Украины.
По словам журналистов, ранее появлялись сообщения, что "ЧИК Вагнера" открыла в Сербии свой информационный центр, однако позже эта информация была опровергнута.
На этой неделе американское издание Politicо сообщало, что США собирают информацию о работе "вагнеровцев" в таких странах, как Сербия, Мали и Центральноафриканская республика.
По информации агентства Блумберг, США также рассматривают возможность признания "ЧИК Вагнера" террористической организацией.