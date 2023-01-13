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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ
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"ЧВК Вагнера" намагається вербувати людей у Сербії, США цього терпіти не мають наміру — Держдеп

Київ • УНН

 • 619619 перегляди

КИЇВ. 13 січня. УНН. Радник Держдепартаменту США Дерек Шолле заявив, що Вашингтон робить все можливе, щоб припинити роботу "ЧВК Вагнера" в Сербії та інших країнах, де вона намагається бути присутньою.

Про це повідомляє УНН посиланням на BBC.

"ЧВК Вагнера" намагається вербувати людей у Сербії, США цього терпіти не мають наміру — Держдеп

Деталі

У четвер Шолле проводив переговори із президентом Сербії Олександром Вучичем у Белграді. Він розповів журналістам, що під час зустрічі серед іншого обговорював діяльність "ЧВК Вагнера" – приватної військової компанії на чолі з бізнесменом Євгеном Пригожіним, яка бере активну участь у російському вторгненні в Україну.

"Ми бачимо, що група Вагнера намагається наймати військовослужбовців у Сербії та інших країнах – і цього терпіти ми не маємо наміру, - цитує Шолле Ассошіейтед прес. – Я не знаю, чи є із цього приводу занепокоєння [у Сербії], але ми говорили про нашу І ми хочемо розпочати спільні дії з владою в Белграді та в інших місцях, де є присутнім "Вагнер", щоб покласти край цій діяльності".

У повідомленні агентства сказано, що "ЧВК Вагнера" говорило про свою присутність у Сербії – єдиній європейській державі, крім Білорусі, яка, як і раніше, не ввела проти Росії санкції у зв'язку з її агресією проти України.

За словами журналістів, раніше з'являлися повідомлення, що "ЧВК Вагнера" відкрила в Сербії свій інформаційний центр, проте пізніше ця інформація була спростована.

Цього тижня американське видання Politicо повідомляло, що США збирають інформацію про роботу "вагнерівців" у таких країнах, як Сербія, Малі та Центральноафриканська республіка.

За інформацією агентства Блумберг, США також розглядають можливість визнання "ЧВК Вагнера" терористичною організацією.

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