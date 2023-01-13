пригожин хочет показать, что его наемники лучше армии рф - Резников

Детали

Он сказал, что наёмнике «вагнера» использовались в атаках «волна за волной за волной», что привело к большому количеству смертей, и что пригожина интересовала возможная экономическая выгода от захвата города, где расположены крупнейшие в Европе соляные шахты.

«Они будут зарабатывать деньги на крови», — сказал Резников.

Резников отмечает, что группа «вагнера» «должна предоставить какие-то доказательства, чтобы заявить, что они лучше, чем регулярные вооруженные силы российской федерации».

Дополнение

Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщала, что ночь в Соледаре Донецкой области была горячей, продолжались бои. Россияне поддерживают высокую интенсивность наступления. Украинские военные смело пытаются удержать оборону.

Представитель Государственного департамента США Нед Прайс заявлял, что увеличение влияния главы частной военной компании "вагнера" евгения пригожина в войне в Украине говорит об отчаянии, связанном с неудачами москвы на поле боя.