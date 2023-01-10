Увеличение влияния пригожина в войне в Украине говорит об отчаянии кремля - Госдеп

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"Ну, это, конечно, попахивает отчаянием. Это, несомненно, говорит о том, что россияне все чаще прибегают к все более радикальным средствам, чтобы направить силу за пределы границ россии в Украину. Сейчас есть десятки тысяч бойцов, связанных не с российскими военными, а с группой "вагнера". И если вы посмотрите на прошлое многих из этих бойцов, вы увидите, что это не хорошо обученные пехотинцы, это осужденные", - сказал он.

Детали

Прайс отметил, что во многих случаях наемники "вагнера", воюющие против Украины, - это лица, которые были обвинены и осуждены за ужасные преступления, в частности убийства и изнасилования. За это им пообещали помилование или снисхождение, добавил представитель Госдепа.

"Это само по себе отвратительно. Правозащитные группы осудили это как незаконное. Мы подчеркнули, что это попахивает отчаянием. Это не изменит окончательный ход битвы", - подчеркнул он.

Отвечая на вопрос журналиста о динамике ситуации в Украине, Прайс отметил, что можно говорить сразу о двух направлениях. Одно из них исходит из действий украинских партнеров, которые "последовательно демонстрируют свою стойкость и эффективность на поле боя". Однако, отметил он, "реальность заключается в том, что тысячи российских военных остаются на суверенной украинской территории, регулярно обрушивая огневую мощь на украинские города".

Он подытожил, что Соединенные Штаты пытаются изменить эту динамику, увеличивая объем помощи Украине, а также поставляя боевые бронированные машины и системы ПВО. Он добавил, что Вашингтон продолжит поддерживать Киев "столько, сколько потребуется".

Напомним

Институт изучения войны (ISW) в отчете от 4 января сообщил, что пригожин признал, что его "вагнеровцы" не могут захватить Бахмут. Он готовится обвинить в провале минобороны РФ.