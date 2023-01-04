Ватажок групи "вагнер" пригожин визнав, що його окупанти не можуть захопити Бахмут - ISW
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. євген пригожин, близький соратник російського диктатора володимира путіна і глава групи найманців "вагнера" визнав, що його "вагнерівці" не можуть захопити Бахмут. Він готується звинуватити в провалі міноборони рф. Про це йдеться в новому зведенні Інституту вивчення війни (ISW), пише УНН.
Так, російське ЗМІ розповсюдило інтерв'ю з пригожиним від 31 грудня, в якому пригожин заявив, що сили групи "вагнера" в Бахмуті не можуть прорвати українську оборону. пригожин заявив, що наступальні операції "вагнера" в Бахмуті виснажують сили, тому що кожен будинок у Бахмуті — це "фортеця", що українці мають оборонні рубежі через кожні 10 метрів і що російські війська повинні очищати будівлю за будівлею. Він уперше представив сили "вагнера" в Бахмуті як такі, що не приносять фактично ніяких успіхів.
Цитата
"Пригожин, імовірно, почав інформаційну кампанію, щоб звинуватити в невдачі групи "вагнера" захопити Бахмут російське міністерство оборони або російську промислову базу", - йдеться в повідомленні.
Повідомляють, що солдати "вагнера" повідомили пригожину, що їм не вдалося прорвати позиції українських військ у Бахмуті через брак бронетехніки, боєприпасів і 100-мм снарядів.
"Ця заява спрямована на те, щоб зняти з групи "вагнера" і пригожина особисту відповідальність, приписуючи їхню нездатність захопити Бахмут більшим проблемам із розподілом російських ресурсів, які російські й українські джерела дедалі частіше обговорюють із кінця грудня", - наголошується в повідомленні.
Доповнення
Раніше ISW повідомлявщо окупанти через брак боєприпасів не зможуть підтримувати високий темп операцій у районі Бахмута.
Навколо Бахмута захисники України щодня стримують до 20 атак росіян.