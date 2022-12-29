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Вокруг Бахмута защитники Украины ежедневно сдерживают до 20 атак россиян - Генштаб

Киев • УНН

 • 337923 просмотра

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Вокруг Бахмута в Донецкой области украинские военные ежедневно сдерживают до 20 атак россиян, которые под прикрытием огня артиллерии упорно наступают на позиции войск Украины. Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Украины бригадный генерал Алексей Громов во время брифинга, передает корреспондент УНН.

Цитата

"(Враг – ред.) осуществлял артиллерийские обстрелы позиций наших войск вдоль всей линии столкновения. При этом главные усилия противник сосредотачивал на Бахмутском направлении. Вокруг Бахмута защитники Украины ежедневно сдерживают до 20 атак противника, которые под прикрытием огня артиллерии упорно наступают на позиции наших войск", - рассказал Громов.

Детали

По его словам, для сосредоточения артиллерийского огня вокруг Бахмута противник сознательно снизил в последние недели количество обстрелов позиций украинских войск на Херсонском и Запорожском направлениях.

«При этом боеприпасы были доставлены на Бахмутское и Лиманское направления. Более 40% артиллерийских обстрелов противника вдоль линии столкновения от Купянска до Марьянки приходится именно на Бахмутское направление», - сказал Громов.

Дополнение

Ближайшей задачей российских оккупантов остается захват Бахмута и Соледара и создание условий для полной оккупации Донецкой области.

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