Найближчим завданням рф залишається захоплення Бахмута та Соледара
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Найближчим завданням російських окупантів залишається захоплення Бахмута та Соледара й створення умов для повної окупації Донецької області. Про це повідомила заступник Міністра оборони України Ганна Маляр під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
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«Стратегічні цілі кремля щодо України залишаються незмінними. Агресор дотримується силового курсу для схиляння нашого керівництва до переговорів на вигідних їм умовах. Вони нарощують сьогодні об'єднане угрупування військ на території України за рахунок введення в операцію підрозділів сформованих з-поміж мобілізованих», - розповіла Маляр.
За її словами, на оперативному рівні рф здійснюють інтенсивні наступальні дії на Бахмутському, Лиманському та Авдіївському напрямках.
«Найближчим завданням противника залишається захоплення Бахмута та Соледара та створення умов для повної окупації Донецької області», - сказала Маляр.
Доповнення
Маляр повідомляла, що найгарячіша точка сьогодні на фронті - це Бахмут у Донецькій області, і українські військові воюють у запеклих боях, наразі тривають тяжкі бої.