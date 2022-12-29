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Ближайшей задачей россии остается захват Бахмута и Соледара

Ближайшей задачей россии остается захват Бахмута и Соледара

Киев • УНН

 • 240011 просмотра

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Ближайшей задачей российских оккупантов остается захват Бахмута и Соледара и создание условий для полной оккупации Донецкой области. Об этом сообщила заместитель Министра обороны Украины Анна Маляр на брифинге, передает корреспондент УНН.

Цитата

«Стратегические цели кремля по отношению к Украине остаются неизменными. Агрессор придерживается силового курса для склонения нашего руководства к переговорам на выгодных им условиях. Они наращивают сегодня объединенную группировку войск на территории Украины за счет введения в операцию подразделений сформированных из мобилизованных», - рассказала Маляр.

По ее словам, на оперативном уровне рф осуществляют интенсивные наступательные действия на Бахмутском, Лиманском и Авдеевском направлениях.

"Ближайшей задачей противника остается захват Бахмута и Соледара и создание условий для полной оккупации Донецкой области", - сказала Маляр.

Дополнение

Маляр сообщала, что самая горячая точка сегодня на фронте – это Бахмут в Донецкой области, и украинские военные воюют в ожесточенных боях, продолжаются тяжелые бои.

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