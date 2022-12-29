Найгарячіша точка сьогодні Бахмут, тривають тяжкі бої - Міноборони

Цитата

«Найважчі бої на сьогодні тривають на Донеччині. Ви знаєте, що найгарячіша точка сьогодні Бахмут. Наші герої воюють у запеклих боях і у ці секунди тривають тяжкі бої», - сказала Маляр.

Доповнення

У зведенні Інституту вивчення війни (ISW) повідомлялося, що російський наступ на Бахмут у Донецькій області, ймовірно, досяг кульмінації. Окупанти готуються до наступальної операції у Луганській області.

Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов відвідав передові позиції українських Сил оборони в Бахмуті на Донеччині, що називають чи не найгарячішою точкою на фронті.