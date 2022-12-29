Найгарячіша точка сьогодні Бахмут, тривають тяжкі бої - Міноборони
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Найгарячіша точка сьогодні на фронті - це Бахмут у Донецькій області, і українські військові воюють у запеклих боях, наразі тривають тяжкі бої. Про це повідомила заступник міністра оборони України Ганна Маляр під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
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«Найважчі бої на сьогодні тривають на Донеччині. Ви знаєте, що найгарячіша точка сьогодні Бахмут. Наші герої воюють у запеклих боях і у ці секунди тривають тяжкі бої», - сказала Маляр.
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У зведенні Інституту вивчення війни (ISW) повідомлялося, що російський наступ на Бахмут у Донецькій області, ймовірно, досяг кульмінації. Окупанти готуються до наступальної операції у Луганській області.
Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов відвідав передові позиції українських Сил оборони в Бахмуті на Донеччині, що називають чи не найгарячішою точкою на фронті.