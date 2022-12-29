Самая горячая точка сегодня Бахмут, продолжаются тяжелые бои - Минобороны
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. Самая горячая точка сегодня на фронте - это Бахмут в Донецкой области, и украинские военные воюют в ожесточенных боях, продолжаются тяжелые бои. Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр во время брифинга, передает корреспондент УНН.
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"Самые тяжелые бои на сегодняшний день продолжаются в Донецкой области. Вы знаете, что самая горячая точка сегодня Бахмут. Наши герои воюют в ожесточенных боях и в эти секунды продолжаются тяжелые бои", - сказала Маляр.
Дополнение
В сводке Института изучения войны (ISW) сообщалось, что российское наступление на Бахмут в Донецкой области, вероятно, достигло кульминации. Оккупанты готовятся к наступательной операции в Луганской области.
Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов посетил передовые позиции украинских Сил обороны в Бахмуте Донецкой области, которые называют едва ли не самой горячей точкой на фронте.