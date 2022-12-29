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Наступ рф на Бахмут, ймовірно, досяг кульмінації - ISW

Наступ рф на Бахмут, ймовірно, досяг кульмінації - ISW

Київ • УНН

 • 311878 перегляди

КИЇВ. 29 грудня. УНН. Російський наступ на Бахмут у Донецькій області, ймовірно, досяг кульмінації. Окупанти готуються до наступальної операції у Луганській області. Про це йдеться в новому зведенні Інституту вивчення війни (ISW), пише УНН.

Цитата

«Російський наступ Бахмут, мабуть, досягне кульмінації. Військова доктрина США визначає кульмінацію як «точку, в якій сили більше не можуть продовжувати свої операції, наступ або оборону» і «коли сили не можуть продовжувати атаку і повинні зайняти оборонну позицію або виконати оперативну паузу», - йдеться у повідомлення.

Повідомляється, що якщо російські сили у Бахмуті справді досягли кульмінації, вони можуть продовжити агресивні атаки.

«Кульмінаційні російські сили можуть продовжувати проводити неефективні атаки проти Бахмута, хоча ці атаки навряд чи принесуть суттєві оперативні успіхи», - йдеться у повідомленні.

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Крім того, зазначається, що російські сили, схоже, готуються до рішучих дій у Луганській області.

«Російські сили продовжують накопичувати техніку та сили у Луганську. Елементи ВДВ, які, ймовірно, раніше діяли в Херсонській області, схоже, були передислоковані до Луганської області після виведення російських військ із західного берега Херсонської області в листопаді…. операції», - повідомляє ISW.

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