Глава ГУР Буданов побывал в Бахмуте

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В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

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КИЕВ. 28 декабря. УНН. Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов посетил передовые позиции украинских Сил обороны в Бахмуте Донецкой области, который называют едва ли не самой горячей точкой на фронте, сообщает УНН со ссылкой на информацию ГУР МОУ.

Цитата

"27-28 декабря начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-майор Кирилл Буданов посетил передовые позиции украинских Сил обороны в Бахмуте, где работают разведчики-спецназначения", - сообщили в разведке.

Детали

Как указано, генерал-майор Кирилл Буданов заслушал доклады командиров подразделений ГУР МО Украины, определил задачи и наградил воинов, особо отличившихся во время уничтожения оккупантов.

Дополнение

Президент Владимир Зеленский посетил Бахмут в Донецкой области.

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