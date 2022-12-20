Зеленський відвідав Бахмут - віцепрем'єр
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Президент Володимир Зеленський відвідав Бахмут на Донеччині, який називають найгарячішою точкою на фронті. Це повідомив віце-прем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram, пише УНН.
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"Зеленський у Бахмуті. Найсміливіший Президент найсміливішої нації", - зазначив Федоров.
Деталі
Те, що Президент Зеленський відвідав Бахмут на Донеччині, підтвердив Суспільному речник президента Сергій Никифоров: «Він відвідав передові позиції, нагородив бійців відзнаками та цінними подарунками. З Бахмута президент вже поїхав».
Доповнення
6 грудня Президент України Володимир Зеленський біля стели Слов'янська привітав з Днем Збройних сил України.