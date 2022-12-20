Зеленский посетил Бахмут - вице-премьер

Цитата

"Зеленский в Бахмуте. Самый смелый Президент самой смелой нации", - отметил Федоров.

Детали

То, что Президент Зеленский посетил Бахмут в Донецкой области, подтвердил Общественному вещателю пресс-секретарь президента Сергей Никифоров: «Он посетил передовые позиции, наградил бойцов отличиями и ценными подарками. Из Бахмута Президент уже уехал».

Дополнение

6 декабря Президент Украины Владимир Зеленский у стелы Славянска поздравил с Днем Вооруженных сил Украины.