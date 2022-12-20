Зеленский посетил Бахмут - вице-премьер
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. Президент Владимир Зеленский посетил Бахмут в Донецкой области, который называют самой горячей точкой на . Об этом сообщил вице-премьер-министр - министрфронте цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram, пишет УНН.
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"Зеленский в Бахмуте. Самый смелый Президент самой смелой нации", - отметил Федоров.
Детали
То, что Президент Зеленский посетил Бахмут в Донецкой области, подтвердил Общественному вещателю пресс-секретарь президента Сергей Никифоров: «Он посетил передовые позиции, наградил бойцов отличиями и ценными подарками. Из Бахмута Президент уже уехал».
Дополнение
6 декабря Президент Украины Владимир Зеленский у стелы Славянска поздравил с Днем Вооруженных сил Украины.