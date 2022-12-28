Очільник ГУР Буданов побував у Бахмуті
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов відвідав передові позиції українських Сил оборони в Бахмуті на Донеччині, що називають чи не найгарячішою точкою на фронті, повідомляє УНН з посиланням на інформацію ГУР МОУ.
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"27-28 грудня начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-майор Кирило Буданов відвідав передові позиції українських Сил оборони в Бахмуті, де працюють розвідники-спецпризначенці", - повідомили у розвідці.
Деталі
Як вказано, генерал-майор Кирило Буданов заслухав доповіді командирів підрозділів ГУР МО України, визначив задачі та нагородив воїнів, які особливо відзначились під час знищення окупантів.
Доповнення
Президент Володимир Зеленський відвідав Бахмут на Донеччині.