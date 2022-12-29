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Наступление рф на Бахмут, вероятно, достигло кульминации - ISW

Наступление рф на Бахмут, вероятно, достигло кульминации - ISW

Киев • УНН

 • 311877 просмотра

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Российское наступление на Бахмут в Донецкой области, вероятно, достигло кульминации. Оккупанты готовятся к наступательной операции в Луганской области. Об этом говорится в новой сводке Института изучения войны (ISW), пишет УНН.

Цитата

«Российское наступление на Бахмут, вероятно, достигнет кульминации. Военная доктрина США определяет кульминацию как «точку, в которой силы больше не могут продолжать свои операции, наступление или оборону», и «когда силы не могут продолжать атаку и должны занять оборонительную позицию или выполнить оперативную паузу», - говориться в сообщение.

Сообщается, что если российские силы в Бахмуте действительно достигли кульминации, они могут продолжить агрессивные атаки.

«Кульминационные российские силы могут продолжать проводить неэффективные атаки против Бахмута, хотя эти атаки вряд ли принесут существенные оперативные успехи», - говориться в сообщении.

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Кроме того, отмечается, что российские силы, похоже, готовятся к решительным действиям в Луганской области.
«Российские силы продолжают накапливать технику и силы в Луганске. Элементы ВДВ, которые, вероятно, ранее действовали в Херсонской области, похоже, были передислоцированы в Луганскую область после вывода российских войск с западного берега Херсонской области в ноябре… Вышеупомянутые признаки могут свидетельствовать о том, что российские войска в Луганской области готовятся к наступательной операции», - сообщает ISW.

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