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Бахмут остается эпицентром борьбы против оккупантов — Череватый

Бахмут остается эпицентром борьбы против оккупантов — Череватый

Киев • УНН

 • 254789 просмотра

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Бахмутское направление в Донецкой области остается эпицентром борьбы Вооруженных сил Украины против российских оккупантов. За прошедшие сутки там произошло 225 артиллерийских обстрелов и 28 боевых столкновений. Об этом заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ полковник Сергей Череватый в эфире национального телемарафона, пишет УНН.

Цитата

“За последние сутки радикальных изменений на Восточном направлении не произошло, но восточный фронт остается главным эпицентром вооруженной борьбы украинского народа против агрессора. Бахмутское, Авдеевское направления, а также некоторые части Луганской области оставались главными горячими точками. Только на Бахмутском направлении произошло 225 обстрелов разными типами и калибрами артиллерии, танками. Произошло 28 боевых столкновений в сутки”, — сообщил он.

По словам Череватого, в результате столкновений погибли 90 оккупантов, еще более 110 — ранены.

Отвечая на вопрос, могут ли российские войска взять оперативную паузу на Бахмутском направлении, полковник ответил, что такая ситуация вероятна ввиду потерь, низкой мотивации захватчиков и тяжелых погодных условий.

Напомним

Аналитики Института изучения войны (ISW) проследили замедление наступления русских войск в районе Бахмута. По их данным, оккупанты сделали меньше общих наступлений в районе Бахмута по сравнению с октябрем.

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