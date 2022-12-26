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Бахмут залишається епіцентром боротьби проти окупантів — Череватий

Бахмут залишається епіцентром боротьби проти окупантів — Череватий

Київ • УНН

 • 254789 перегляди

КИЇВ. 27 грудня. УНН. Бахмутський напрямок у Донецькій області залишається епіцентром боротьби Збройних сил України проти російських окупантів. За минулу добу там відбулося 225 артилерійських обстрілів та 28 бойових зіткнень. Про це заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ полковник Сергій Череватий в ефірі національного телемарафону "Єдині новини", пише УНН.

Цитата

“За останню добу радикальних змін на Східному напрямку не відбулося, але східний фронт залишається головним епіцентром збройної боротьби українського народу проти агресора. Бахмутський, Авдіївський напрямки, а також деякі частини Луганської області залишалися головними гарячими точками. Лише на Бахмутському напрямку відбулося 225 обстрілів різними типами та калібрами артилерії, танками. Відбулося 28 бойових зіткнень за добу”, — повідомив він.

За словами Череватого, унаслідок зіткнень загинуло 90 окупантів, ще понад 110 — поранено.

Відповідаючи на питання, чи можуть російські війська взяти оперативну паузу на Бахмутському напрямку, полковник відповів, що така ситуація ймовірна з огляду на втрати, низьку вмотивованість загарбників та важкі погодні умови.

Нагадаємо

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) простежили сповільнення наступу російських військ у районі Бахмута. За їх даними, окупанти зробили менше загальних наступів у районі Бахмута порівняно з жовтнем.

Українські Національні Новини

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