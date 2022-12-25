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Швидкість просування окупантів у районі Бахмута сповільнилася – ISW

Швидкість просування окупантів у районі Бахмута сповільнилася – ISW

Київ • УНН

 • 549614 перегляди

КИЇВ. 25 грудня. УНН. Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) простежили сповільнення наступу російських військ у районі Бахмута, передає УНН.

Деталі

Аналітики ISW підрахували, що у листопаді та грудні окупанти зробили менше загальних наступів у районі Бахмута порівняно з жовтнем.

Російським силам, ймовірно, буде складно підтримувати темпи своїх наступальних операцій у районі Бахмута, і вони можуть спробувати ініціювати тактичну чи оперативну паузу, пише ISW.

Також аналітики зазначають, що повідомлення про важкі втрати найманців "Вагнера" в районі Бахмута останніми тижнями також, ймовірно, вплинули на нинішні оперативні можливості російських сил у цьому районі.

Зазначається, що нестача особового складу та боєприпасів російської армії, ймовірно, не дозволить їй підтримувати нинішній високий темп наступальних операцій у районі Бахмута у найближчій перспективі.

На думку аналітиків, невпинний і дороговартісний наступ росії на Бахмут може також погіршити здатність рф переслідувати довгострокові цілі на Донбасі.

Нагадаємо 

Aналітики ISW розповіли, чому путін почав більше з'являтися на публіці.

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