Швидкість просування окупантів у районі Бахмута сповільнилася – ISW
Київ • УНН
КИЇВ. 25 грудня. УНН. Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) простежили сповільнення наступу російських військ у районі Бахмута, передає УНН.
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Аналітики ISW підрахували, що у листопаді та грудні окупанти зробили менше загальних наступів у районі Бахмута порівняно з жовтнем.
Російським силам, ймовірно, буде складно підтримувати темпи своїх наступальних операцій у районі Бахмута, і вони можуть спробувати ініціювати тактичну чи оперативну паузу, пише ISW.
Також аналітики зазначають, що повідомлення про важкі втрати найманців "Вагнера" в районі Бахмута останніми тижнями також, ймовірно, вплинули на нинішні оперативні можливості російських сил у цьому районі.
Зазначається, що нестача особового складу та боєприпасів російської армії, ймовірно, не дозволить їй підтримувати нинішній високий темп наступальних операцій у районі Бахмута у найближчій перспективі.
На думку аналітиків, невпинний і дороговартісний наступ росії на Бахмут може також погіршити здатність рф переслідувати довгострокові цілі на Донбасі.
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