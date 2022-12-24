Aналітики ISW розповіли, чому путін почав більше з'являтися на публіці
Київ • УНН
КИЇВ. 24 грудня. УНН. Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що відновлення публічних виступів російського диктатора володимира путіна, ймовірно, свідчить про те, що він почав більше турбуватися про свою популярність та імідж у рф, передає УНН.
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ISW пише, що путін почав більше з’являтися на публіці в російських містах і частіше робити розпливчасті заяви про вторгнення росії в Україну останніми днями порівняно з помітною відсутністю в громадській діяльності протягом перших десяти місяців війни.
Аналітики нагадують, що 23 грудня путін відвідав Конструкторське бюро приладобудування в Тульській області та, як повідомляється, того ж дня планував відвідати машинобудівний завод “Уралвагонзавод” у Нижньому Тагілі, але в останній момент скасував цей захід. Подібні появи є частиною зусиль кремля представити путіна як лідера воєнного часу та відновити панівне становище у внутрішньому інформаційному просторі, оскільки рф набуває другого року війни, пише ISW.
Крім цього аналітики припускають, що російський диктатор намагається створити сприятливі умови в інформаційному просторі напередодні наступних президентських виборів у росії на початку 2024 року.
Нагадаємо
Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що російський диктатор володимир путін продовжує використовувати описи підвищеної ядерної готовності для заспокоєння внутрішньої націоналістичної аудиторії.