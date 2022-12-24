Aналітики ISW розповіли, чому путін почав більше з'являтися на публіці

ukru
19:27 • 3045 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

18:26 • 30811 перегляди

Україна та Британія готують зустріч представників для підготовки контингентів - Зеленський

Ексклюзив
15:02 • 84207 перегляди

"Це мої збитки, які ніхто не компенсував": малі аптеки потерпають від переоцінки ТОП-100 ліків

14:30 • 136023 перегляди

ОП про статтю Economist щодо виборів у липні: не було такої наради і доручення Зеленського

31 березня, 12:29 • 160612 перегляди

Україна та США провели тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини - джерела

31 березня, 10:29 • 336208 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

Ексклюзив
31 березня, 08:30 • 216874 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
31 березня, 07:03 • 192779 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
31 березня, 05:38 • 322927 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 458803 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
1.9 м/с
90 %
748 мм
Хмарно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Марін Ле Пен визнали винною у розкраданні держкоштів: деталі справи

31 березня, 09:36 • 190737 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

31 березня, 10:26 • 197119 перегляди

До Києва прибули делегації Європарламенту та 17 країн ЄС

31 березня, 11:39 • 146789 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

31 березня, 13:17 • 109781 перегляди

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

31 березня, 13:38 • 71561 перегляди
Публікації

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 336208 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 322927 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 541907 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 673246 перегляди

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 693783 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Рустем Умєров

Жозеп Боррель

Андрюс Кубілюс

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Франція

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

31 березня, 13:38 • 71561 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

31 березня, 13:17 • 109781 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

31 березня, 10:26 • 197119 перегляди

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 224010 перегляди

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 216897 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

9K720 Iskander

TikTok

«Калібр» (сімейство ракет)

Челленджер 2

Aналітики ISW розповіли, чому путін почав більше з'являтися на публіці

Aналітики ISW розповіли, чому путін почав більше з'являтися на публіці

Київ • УНН

 • 814690 перегляди

КИЇВ. 24 грудня. УНН. Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що відновлення публічних виступів російського диктатора володимира путіна, ймовірно, свідчить про те, що він почав більше турбуватися про свою популярність та імідж у рф, передає УНН.

Деталі

ISW пише, що путін почав більше з’являтися на публіці в російських містах і частіше робити розпливчасті заяви про вторгнення росії в Україну останніми днями порівняно з помітною відсутністю в громадській діяльності протягом перших десяти місяців війни.

Аналітики нагадують, що 23 грудня путін відвідав Конструкторське бюро приладобудування в Тульській області та, як повідомляється, того ж дня планував відвідати машинобудівний завод “Уралвагонзавод” у Нижньому Тагілі, але в останній момент скасував цей захід. Подібні появи є частиною зусиль кремля представити путіна як лідера воєнного часу та відновити панівне становище у внутрішньому інформаційному просторі, оскільки рф набуває другого року війни, пише ISW.

Крім цього аналітики припускають, що російський диктатор намагається створити сприятливі умови в інформаційному просторі напередодні наступних президентських виборів у росії на початку 2024 року.

Нагадаємо 

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що російський диктатор володимир путін продовжує використовувати описи підвищеної ядерної готовності для заспокоєння внутрішньої націоналістичної аудиторії.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Війна
Bitcoin
$83,290.10
Золото
$3,154.81
Tesla
$258.01
Brent
$74.79
S&P 500
$5,585.60
Газ TTF
$40.67
Ethereum
$1,839.52