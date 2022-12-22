ISW: ядерна риторика путіна націлена лише на внутрішню аудиторію росії
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що російський диктатор володимир путін продовжує використовувати описи підвищеної ядерної готовності для заспокоєння внутрішньої націоналістичної аудиторії та залякування Заходу, передає УНН.
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ISW вказує, що заяви рф про ядерну зброю, зокрема гіперзвукові боєголовки "Авангард" чи міжконтинентальні балістичні ракети "Сармат" не вказують на підготовку росії до їх застосування.
"кремль регулярно використовує ядерну риторику, щоб продемонструвати силу ультраправій російській спільноті, яка звинуватила міністерство оборони рф у нездатності вжити достатньо агресивних кроків для підтримки війни в Україні та вимагати від Заходу скорочення "ескалаційного" надання допомоги Україні та продовження переговорів на російських умовах, натякаючи на можливість ядерної ескалації", - пишуть в ISW.
Аналітики зазначають, що проаналізувавши попередні інциденти, в яких російські офіційні особи посилалися на ядерну зброю, щоб вплинути на західну та внутрішню аудиторію, дійши до висновку, що кремлівські чиновники не наважаться використати ядерну зброю на полі бою.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський заявив, що ядерні погрози показують слабкість путіна.