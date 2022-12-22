ISW: ядерная риторика путина нацелена только на внутреннюю аудиторию россии
Киев • УНН
КИЕВ. 22 декабря. УНН. Аналитики Института изучения войны (ISW) отмечают, что российский диктатор владимир путин продолжает использовать описания повышенной ядерной готовности для успокоения внутренней националистической аудитории и запугивания Запада, передает УНН.
Детали
ISW указывает, что заявления рф о ядерном оружии, в частности гиперзвуковые боеголовки "Авангард" или межконтинентальные баллистические ракеты "Сармат" не указывают на подготовку россии к их применению.
"кремль регулярно использует ядерную риторику, чтобы продемонстрировать силу ультраправого российского сообщества, которое обвинило министерство обороны рф в неспособности принять достаточно агрессивных шагов для поддержки войны в Украине и требовать от Запада сокращения "эскалационного" оказания помощи Украине и продолжения переговоров на российских условиях, намекая на возможность ядерной эскалации", – пишут в ISW.
Аналитики отмечают, что проанализировав предыдущие инциденты, в которых российские официальные лица ссылались на ядерное оружие, чтобы повлиять на западную и внутреннюю аудиторию, пришли к выводу, что кремлевские чиновники не решатся использовать ядерное оружие на поле боя.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ядерные угрозы показывают слабость путина.