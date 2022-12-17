Зеленський заявив, що ядерні погрози показують слабкість путіна

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Зеленський сказав, що тільки “хвора людина” може погрожувати застосуванням ядерної зброї.

“Можливе звернення до застосування ядерної зброї — це доказ слабкості, доказ певної неповноцінності людини, яка допускає такі загрози. Є тільки хворі, абсолютно хворі люди, які дозволяють собі такий крок”, — зазначив президент України.

Він також додав, що путін думає лише про власні інтереси і його не цікавить, як живуть росіяни, яких він вважає своїми рабами.

“У нього немає прямолінійного підходу до справи, це завжди обхідний шлях, у нього в голові спотворена реальність. Він думає тільки про свою вигоду та свої особисті інтереси. Він навіть не думає про інтереси своєї країни, йому немає справи до росіян, якими він править, як рабами”, — наголосив Зеленський.

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