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Зеленський вважає, що путін не застосує ядерну зброю проти України

Зеленський вважає, що путін не застосує ядерну зброю проти України

Київ • УНН

 • 1031773 перегляди

КИЇВ. 30 листопада. УНН. Президент України Володимир Зеленський заявив у середу, що не вірить, що президент путін застосує ядерну зброю. Він зробив коментар, виступаючи по відеозв'язку на саміті New York Times DealBook, інформує УНН.

Цитата

"Він дуже залежить від народу росії і хоче залишитися живим, тому я не думаю, що він збирається застосовувати ядерну зброю", - сказав Зеленський під час саміту New York Times DealBook.

"Чи збирається він застосувати ядерну зброю чи ні, це не залежить від того, що ми тут обговорюємо. Він може застосувати ядерну зброю і на інших територіях, ми не повинні цього боятися, я думаю", - сказав Зеленський, виступаючи віртуально на саміті.

"Чого нам слід побоюватися, то це те, що якщо путін скористається повною перевагою, і ми дамо йому територію, він відчує це і зрозуміє, що залишається безкарним. Ми повинні повернути його на місце", - зауважив президент.

Доповнення

Президент Зеленський заявив 21 вересня німецьким ЗМІ, що не вірить, що росія застосує ядерну зброю після того, як путін заявив, що Москва використовуватиме всі засоби для захисту своєї території.

"Я не вірю, що він застосує цю зброю, - сказав Зеленський телеканалу німецької газети Bild, маючи на увазі ядерну зброю. - Я не вірю, що світ дозволить йому використати цю зброю".

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