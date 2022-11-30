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Зеленский считает, что путин не применит ядерное оружие против Украины

Зеленский считает, что путин не применит ядерное оружие против Украины

Киев • УНН

 • 1031769 просмотра

КИЕВ. 30 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский заявил в среду, что не верит, что президент путин применит ядерное оружие. Он сделал комментарий, выступая по видеосвязи на саммите New York Times DealBook, сообщает УНН.

Цитата

"Он очень зависит от народа россии и хочет остаться в живых, поэтому я не думаю, что он собирается применять ядерное оружие", - сказал Зеленский во время саммита New York Times DealBook.

"Намерен ли он применить ядерное оружие или нет, это не зависит от того, что мы здесь обсуждаем. Он может применить ядерное оружие и на других территориях, мы не должны этого бояться, я думаю", - сказал Зеленский, выступая виртуально на саммите.

"Чего нам следует опасаться, то это то, что если путин воспользуется полным преимуществом, и мы дадим ему территорию, он почувствует это и поймет, что остается безнаказанным. Мы должны вернуть его на место", - заметил президент.

Дополнение

Президент Зеленский заявил 21 сентября немецким СМИ, что не верит, что россия применит ядерное оружие после того, как путин заявил, что Москва будет использовать все средства для защиты своей территории.

"Я не верю, что он применит это оружие, – сказал Зеленский телеканалу немецкой газеты Bild, имея в виду ядерное оружие. – Я не верю, что мир позволит ему использовать это оружие".

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