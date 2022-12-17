Зеленский заявил, что ядерные угрозы показывают слабость путина
Киев • УНН
КИЕВ. 17 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский в интервью LCI заявил, что ядерные угрозы российского диктатора владимира путина являются доказательством слабости и неполноценности, передает УНН.
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Зеленский сказал, что только “больной человек” может угрожать применением ядерного оружия.
“Возможное обращение к применении ядерного оружия — это доказательство слабости, доказательство определенной неполноценности человека, допускающего такие угрозы. Есть только больные, абсолютно больные люди, которые позволяют себе такой шаг”, — отметил президент Украины.
Он также добавил, что путин думает только о собственных интересах и его не интересует, как живут россияне, которых он считает своими рабами.
“У него нет прямолинейного подхода к делу, это всегда обходной путь, у него в голове искажена реальность. Он думает только о своей выгоде и своих личных интересах. Он даже не думает об интересах своей страны, ему нет дела до русских, которыми он правит, как рабами”, — подчеркнул Зеленский.
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