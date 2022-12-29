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Навколо Бахмута захисники України щоденно стримують до 20 атак росіян - Генштаб

Навколо Бахмута захисники України щоденно стримують до 20 атак росіян - Генштаб

Київ • УНН

 • 337923 перегляди

КИЇВ. 29 грудня. УНН. Навколо Бахмута на Донеччині українські військові щоденно стримують до 20 атак росіян, які під прикриттям вогню артилерії завзято наступають на позиції військ України. Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних Сил України бригадний генерал Олексій Громов під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

Цитата

(Ворог – ред.) здійснював артилерійські обстріли позицій наших військ вздовж всієї лінії зіткнення. При цьому основні зусилля противник зосереджував на Бахмутському напрямку. Навколо Бахмута захисники України щоденно стримують до 20 атак противника, які під прикриттям вогню артилерії завзято наступають на позиції наших військ», - розповів Громов.

Деталі

За його словами, для зосередження артилерійського вогню навколо Бахмута противник свідомо зменшив останніми тижнями кількість обстрілів позицій українських військ на Херсонському та Запорізькому напрямках.

«При цьому боєприпаси були доставлені на Бахмутський та Лиманський напрямки. Понад 40% артилерійських обстрілів противника вздовж лінії зіткнення від Куп’янська до Мар'янки припадає саме на Бахмутський напрямок», - сказав Громов.

Доповнення

Найближчим завданням російських окупантів залишається захоплення Бахмута та Соледара й створення умов для повної окупації Донецької області.

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