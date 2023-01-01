Оккупанты из-за нехватки боеприпасов не смогут поддерживать высокий темп операций в районе Бахмута – ISW

Детали

Начальник Главного управления военной разведки Украины Кирилл Буданов сообщил 31 декабря, что российские войска в Украине испытывают значительные проблемы с артиллерийскими боеприпасами, которые станут более ощутимы к марту 2023 года. Буданов отметил, что ранее российские силы использовали 60 тыс. артиллерийских снарядов в день, а сейчас используют только от 19 тыс. до 20 тыс. снарядов, цитирует ISW.

Он также добавил, что оккупанты также вывезли все остатки артиллерийских боеприпасов из белорусских военных складов для поддержки своих операций в Украине. Министерство обороны Великобритании сообщило 24 декабря, что оккупанты пока не располагают необходимыми запасами артиллерийских боеприпасов для поддержки широкомасштабных наступательных операций и что поддержание оборонных операций вдоль протяженной линии фронта в Украине требует от российских военных ежедневного расходования значительного количества снарядов и ракет.

ISW пишет, что ограниченность боеприпасов, вероятно, частично помешает российским войскам поддерживать высокий темп операций в районе Бахмута в ближайшей перспективе.

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"Истощение запасов артиллерийских боеприпасов, вероятно, повлияет на способность российских военных вести высокие темпы операций и в других частях Украины. Сообщение о том, что россияне уже исчерпали запасы боеприпасов в беларуси, являются еще одним показателем того, что восстановление широкомасштабного российского наступления из беларуси в ближайшие месяцы маловероятно" – информирует ISW.

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