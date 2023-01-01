Окупанти через брак боєприпасів не зможуть підтримувати високий темп операцій в районі Бахмута – ISW

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Начальник Головного управління військової розвідки України Кирило Буданов повідомив 31 грудня, що російські війська в Україні відчувають значні проблеми з артилерійськими боєприпасами, які стануть більш відчутними до березня 2023 року. Буданов зазначив, що раніше російські сили використовували 60 тис. артилерійських снарядів на день, а зараз використовують лише від 19 тис. до 20 тис. снарядів, цитує ISW.

Він також додав, що окупанти також вивезли всі залишки артилерійських боєприпасів з білоруських військових складів для підтримки своїх операцій в Україні. Міністерство оборони Великої Британії повідомило 24 грудня, що окупанти наразі не мають необхідних запасів артилерійських боєприпасів для підтримки широкомасштабних наступальних операцій і що підтримання оборонних операцій уздовж протяжної лінії фронту в Україні вимагає від російських військових щоденного витрачання значної кількості снарядів та ракет.

ISW пише, що обмеженість боєприпасів, ймовірно, частково завадить російським військам підтримувати високий темп операцій в районі Бахмута в найближчій перспективі.

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"Виснаження запасів артилерійських боєприпасів, ймовірно, вплине на здатність російських військових вести високі темпи операцій і в інших частинах України. Повідомлення про те, що росіяни вже вичерпали запаси боєприпасів у білорусі, є ще одним показником того, що відновлення широкомасштабного російського наступу з білорусі в найближчі місяці є малоймовірним" – інформує ISW.

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