Аналітики ISW розповіли, чому рф все частіше застосовує безпілотники
Київ • УНН
КИЇВ. 31 грудня. УНН. Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що окупанти все частіше використовують безпілотники для атак на українські об'єкти критичної інфраструктури, оскільки у рф закінчуються запаси високоточних ракет, передає УНН.
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У ніч з 29 на 30 грудня росіяни запустили 16 безпілотників Shahed-131 і -136 по цілях в Україні. За даними Командування Повітряних сил ЗСУ, українські засоби ППО збили всі ці безпілотники. Атаки ворожих безпілотників відбулися після масованої серії російських ракетних і безпілотних ударів по об'єктах критичної інфраструктури України 29 грудня, під час яких окупанти запустили 23 безпілотники, більшість з яких були "Шахедами".
Аналітики ISW зазначають, що використання російськими військовими 39 безпілотників за останні два дні, використання 30 безпілотників "Шахед-131" і "Шахед-136" в ніч з 18 на 19 грудня, а також використання 13 безпілотників "Шахед" 14 грудня свідчить про значне збільшення кількості нещодавніх випадків застосування російськими військами цих систем в Україні.
Збільшення темпів атак російських безпілотників може свідчити про те, що російські сили накопичили більше безпілотників іранського виробництва після тритижневого періоду (з 17 листопада по 7 грудня) їх невикористання, або що росія отримала чи очікує отримати нову партію безпілотників з Ірану, пише ISW.
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