Аналитики ISW рассказали, почему рф все чаще применяет беспилотники

Детали

В ночь с 29 на 30 декабря россияне запустили 16 беспилотников Shahed-131 и –136 по целям в Украине. По данным Командования Воздушных сил ВСУ, украинские средства ПВО сбили все эти беспилотники. Атаки вражеских беспилотников произошли после массированной серии российских ракетных и беспилотных ударов по объектам критической инфраструктуры Украины 29 декабря, во время которых оккупанты запустили 23 беспилотника, большинство из которых были "Шахедами".

Аналитики ISW отмечают, что использование российскими военными 39 беспилотников за последние два дня, использование 30 беспилотников "Шахед-131" и "Шахед-136" в ночь с 18 на 19 декабря, а также использование 13 беспилотников "Шахед" 14 декабря свидетельствует о значительном увеличении количества недавних случаев применения российскими войсками этих систем в Украине.

Увеличение темпов атак российских беспилотников может свидетельствовать о том, что российские силы накопили больше беспилотников иранского производства после трехнедельного периода (с 17 ноября по 7 декабря) их неиспользование, или что россия получила или ожидает получить новую партию беспилотников из Ирана, пишет ISW.

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