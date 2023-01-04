Главарь группы "вагнера" пригожин признал, что его оккупанты не могут захватить Бахмут - ISW

Так, российское СМИ распространило интервью с пригожиным от 31 декабря, в котором пригожин заявил, что силы группы "вагнера" в Бахмуте не могут прорвать украинскую оборону. пригожин заявил, что наступательные операции "вагнера" в Бахмуте истощают силы, потому что каждый дом в Бахмуте — это "крепость", что у украинцев оборонительные рубежи через каждые 10 метров, и что российские войска должны очищать здание за зданием. Он впервые представил силы "вагнера" в Бахмуте как не приносящие фактически никаких успехов.

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"пригожин, вероятно, начал информационную кампанию, чтобы обвинить в неудаче группы "вагнера" захватить Бахмут российское министерство обороны или российскую промышленную базу", - говориться в сообщении.

Сообщается, что солдаты "вагнера" сообщили пригожину, что им не удалось прорвать позиции украинских войск в Бахмуте из-за нехватки бронетехники, боеприпасов и 100-мм снарядов.

"Это заявление направлено на то, чтобы снять с группы "вагнера" и пригожина личную ответственность, приписывая их неспособность захватить Бахмут более крупным проблемам с распределением российских ресурсов, которые российские и украинские источники все чаще обсуждают с конца декабря", - отмечается в сообщении.

Дополнение

Ранее ISW сообщал, что оккупанты из-за нехватки боеприпасов не смогут поддерживать высокий темп операций в районе Бахмута.

Вокруг Бахмута защитники Украины ежедневно сдерживают до 20 атак россиян.