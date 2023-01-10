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Збільшення впливу пригожина у війні в Україні говорить про відчай кремля - Держдеп

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 січня. УНН. Речник Державного департаменту США Нед Прайс під час брифінгу заявив, що збільшення впливу глави приватної військової компанії "вагнера" євгена пригожина у війні в Україні говорить про відчай, пов'язаний з невдачами москви на полі бою, передає УНН.

Збільшення впливу пригожина у війні в Україні говорить про відчай кремля - Держдеп

Цитата

"Ну, це, звичайно, тхне відчаєм. Це, безсумнівно, говорить про те, що росіяни дедалі частіше вдаються до дедалі радикальніших засобів, щоб спрямувати силу за межі кордонів росії в Україну. Зараз є десятки тисяч бійців, пов'язаних не з російськими військовими, а з групою "вагнера". І якщо ви подивіться на минуле багатьох із цих бійців, ви побачите, що це не добре навчені піхотинці, це засуджені", - сказав він.

Деталі

Прайс зауважив, що у багатьох випадках найманці "вагнера", які воюють проти України, - це особи, які були звинувачені та засуджені за жахливі злочини, зокрема вбивства та зґвалтування. За це їм пообіцяли помилування або поблажливість, додав речник Держдепу.

"Це саме по собі огидно. Правозахисні групи засудили це як позазаконне. Ми підкреслили, що це тхне відчаєм. Це не змінить остаточний хід битви", - наголосив він.

Відповідаючи на запитання журналіста щодо динаміки ситуації в Україні, Прайс зазначив, що можна говорити відразу про два напрямки. Один з них виходить із дій українських партнерів, які "послідовно демонструють свою стійкість та ефективність на полі бою". Однак, зауважив він, "реальність полягає в тому, що тисячі російських військових залишаються на суверенній українській території, регулярно обрушуючи вогневу міць на українські міста".

Він підсумував, що Сполучені Штати намагаються змінити цю динаміку, збільшуючи обсяг допомоги Україні, а також постачаючи бойові броньовані машини та системи ППО. Він додав, що Вашингтон продовжить підтримувати Київ "стільки, скільки буде потрібно".

Нагадаємо

Інститут вивчення війни (ISW) у звіті від 4 січня повідомив, що пригожин визнав, що його "вагнерівці" не можуть захопити Бахмут. Він готується звинуватити в провалі міноборони рф.

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